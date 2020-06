Scoperto cimitero delle auto, blitz della Finanza di Perugia: discarica a cielo aperto sequestrata

Un cimitero illegale per le auto. I Finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno denunciato il titolare di una società, proprietaria di un’area sulla quale venivano stoccati diversi veicoli in disuso. Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro e il titolare è stato denunciato per avere realizzato una discarica abusiva a cielo aperto. Ai sensi del “Codice dell’Ambiente”, l’uomo rischia fino a 3 anni e 52mila euro di ammenda.

La Guardia di Finanza di Perugia ha individuato il terreno durante una serie di controlli. Come appurato anche dall'Arpa, la discarica rischia di inquinare le falde acquifere sottostanti e l’alveo del Tevere. Nel corso del sopralluogo, i militari del Nucleo Mobile della Compagnia di Perugia, hanno trovato veicoli abbandonati, batterie esauste, pneumatici logori, parti meccaniche smontate e altri rifiuti speciali. Il tutto lasciato a diretto contatto con il suolo e senza copertura. Si tratta di rifiuti pericolosissimi per l’ambiente a causa del rilascio, nel tempo, di sostanze inquinanti.