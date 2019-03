Sfreccia per Perugia con lo scooter rubato e con la droga in tasca: 23enne bloccato dalla polizia

Gira con lo scooter rubato e con la droga in tasca, ma la proprietaria del mezzo lo 'inchioda'. E' successo a Perugia. La donna ha subito chiamato la polizia. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche” si sono messi a caccia del ragazzo in sella al motorino rubato e in poco tempo lo hanno bloccato. Si tratta di un cittadino del Togo nato nel 1996, con diversi precedenti di polizia. In tasca aveva anche due grammi di hashish.

Il 23enne è stato denunciato per il reato di ricettazione, oltre ad essere segnalato alla Prefettura di Perugia come assuntore di sostanze stupefacenti. Lo scooter è stato riconsegnato alla legittima proprietaria.