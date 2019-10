Scontro tra auto sul raccordo Perugia-Bettolle, tre persone ferite

Tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Nello scontro, che si è verificato tra lo svincolo di Mantignana e quello di Corciano in direzione Perugia, sono rimaste ferite in maniera lieve tre persone.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia stradale per effettuare i rilievi necessari a individuare le eventuali responsabilità.