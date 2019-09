Schianto lungo l'Apecchiese tra auto e moto, centauro portato in elicottero all'ospedale

Scontro tra auto e moto, nel pomeriggio di oggi, 21 settembre, lungo l'Apecchiese. L'incidente si è verificato nei pressi della pista da cross di La Trogna. Il centauro è stato trasportato in elicottero al Santa Maria della Misericordia dove è ricoverato. Ha riportato diversi traumi, è in prognosi riservata nella sala rossa del pronto soccorso, come riferisce l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera.

Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.