Incidente in galleria, traffico in tilt in tutta la città: un ferito

Scontro tra due automobili, questa mattina, 31 ottobre, lungo il raccordo Perugia-Bettolle. L'incidente si è verificato all'interno della galleria Pallotta, in direzione di Ponte San Giovanni.

Nello scontro tra due veicoli è rimasta ferita in maniera lieve una persona. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso. L'incidente ha avuto ripercurssioni sulla circolazione, tanto sulla quattrocorsie, dove la viabilità è rimasta bloccata per consentire le prime operazioni di soccorso, ma anche sulle strade interne con disagi in varie zone della città