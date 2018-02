Scontro fra militanti a Perugia, cinque indagati per rissa e lesioni

Rissa e lesioni. Cinque indagati dalla procura di Perugia per lo scontro a Ponte Felcino davanti a una plancia elettorale nella notte tra il 20 e il 21 febbraio. Tre militanti di CasaPound e due di Potere al Popolo sotto indagine.



I reati ipotizzati dalla procura di Perugia, con il pm Gemma Miliani e il procuratore De Ficchy, in base a una informativa della Digos di Perugia sono rissa e lesioni a vario titolo.



L’indagine è comunque in corso, con la colla dei manifesti sotto la lente degli investigatori. Al vaglio degli inquirenti anche una testimonianza diretta della rissa. Intanto, il candidato di Potere al Popolo Andrea Ferroni conferma a PerugiaToday "le coltellate e l'agguato fascista". Il candidato di CasaPound Antonio Ribecco, invece, nega la presenza di un coltello e sottolinea il fatto che "ci siamo solamente difesi con il manico della scopa".