Scontro frontale tra due auto, due feriti trasportati in ospedale

Scontro frontale tra due auto lungo la strada. E' accaduto a Mugnano ieri sera, martedì 25 settembre. La prima partenza della centrale dei vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 20.40 per tutte le operazioni di soccorso, insieme al personale sanitario del 118. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente che, come detto, ha coinvolto due vetture. Feriti - fortunatamente in maniera non grave - due persone, che sono state trasportate in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia per tutti gli accertamenti del caso.