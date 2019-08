Schianto tra camion e moto, Massimo muore a 45 anni

Ha perso la vita a 45 anni un centauro residente a San Giustino, coinvolto nell'incidente che si è verificato ieri, giovedì 1 agosto, lungo la Marecchiese, a Badia Tebalda.

L'uomo era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un camion che proveniva in senso opposto. La vittima è Massimo Cesari, originario di Sansepolcro, ma da tempo residente a San Giustino. Molto conosciuto per il suo lavoro di autista di autobus e per la passione per il braccio di ferro.

