Scontro tra auto e moto, Giuseppe muore a 19 anni: il dolore degli amici

I soccorsi sono stati praticamente inutili, Giuseppe Ganguzza è morto sul colpo nello scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un'automobile.

L'incidente si è verificato nella serata di lunedì 22 luglio, lungo la strada provinciale 104, nei pressi del bivio per Lugnano.

Il giovane, originario di Palermo, da tempo viveva con la famiglia a Città di Castello. Dolore e ricordi si mescolano nei messaggi degli amici affidati alle bacheche di Facebook.

"Le dirò che eri uno zio unico, sì non preoccuparti, tu sarai al centro dei sui pensieri perché so che la crescerai insieme a noi" scrive Leonardo in un lungo messaggio di commiato.