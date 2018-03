Scompare nel nulla, ore di angoscia per una famiglia: ritrovato dopo una lunga notte di ricerche

E' stata una notte di angoscia per i familiari di un 60enne, allontanatosi dalla propria abitazione nel comune di Nocera Umbra dalla giornata di ieri. Le ricerche sono scattate nell'immediato, a seguito dell'allarme lanciato dai parenti dell'uomo che - secondo quanto ricostruito - si era allontanato a piedi senza fare ritorno a casa. In campo sono scesi vigili del fuoco, unità cinofile ed è stato allertato anche l'elicottero per cercare di ritrovare il 60enne il prima possibile. Le ricerche sono proseguite tutta la notte fino a questa mattina, quando l'uomo è stato ritrovato non molto lontano dalla propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne era in buone condizioni di salute.