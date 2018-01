Ore di angoscia per due famiglie: scomparsi un 52enne e una giovane 32enne, task force per ritrovarli

Momenti di angoscia per due famiglie dopo che i loro cari si sono allontanati da casa, lasciando perdere ogni traccia. Si tratta di un 52enne di Todi e di una giovane donna di 32 anni, di Assisi ed entrambi sofferenti di importanti patologie. Sono stati i carabinieri di Assisi a mettersi sulle tracce delle due persone scomparse, attivando subito il protocollo operativo previsto per questi casi e disponendo un imponente numero di militari e mezzi, anche in considerazione delle non favorevoli condizioni climatiche.

Fortunatamente, in breve tempo i militari sono riusciti a rintracciare il 52enne tuderte nei pressi di un sottopasso di Santa Maria degli Angeli. L'uomo, in evidente stato confusionale, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La ragazza assisana invece è stata rintracciata alla stazione di Fabriano anche grazie al tracciamento del telefono cellulare, attivato dalla locale Centrale Operativa. Dopo essere stata trovata, è stata affidata ai genitori.