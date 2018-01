Non c'è traccia di Maria, scomparsa da cinque giorni: ricerche a tappeto per ritrovarla

Ancora nessuna traccia di Maria Iolanda Tanci, l'ottantenne scomparsa da Costano, frazione di Bastia Umbra, mercoledì 27 dicembre. Le ricerche continuano a tutto campo, si scandaglia palmo a palmo la zona, lungo le sponde e nel fiume Chiascio, ma ancora senza esito. Maria sembra essere scomparsa nel nulla.

L'ottantenne era andata a fare visita alla figlia, nel pomeriggio di mercoledì scorso, poi, dopo essere uscita, non ha fatto più rientro nella propria abitazione. Sono giorni d'angoscia per i familiari di Maria, che non dà più notizie di sè da quasi una settimana. Anche oggi le ricerche da parte dei vigili del fuoco e soccorritori sono riprese, in volo si alzerà anche l'elicottero da Arezzo, sul posto anche la squadra di Assisi e altre due unità dalla centrale di Perugia.