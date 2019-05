L'appello social per ritrovare Claudia: "E' uscita stamattina e non è rientrata, ecco la targa dell'auto"

Ancora un caso di persona scomparsa in Umbria. Stavolta l'allarme arriva dall'Alto Tevere. L'appello fa il giro dei social: "Si chiama Claudia Capacci ed è di San Secondo". E ancora: "Stiamo cercando questa signora è andata via da questa mattina e non è rientrata... Con una y10 color bianco latte targa EH 109 AN".