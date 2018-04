Scippatore senza scrupoli, donna ferita al volto in via Pellini, indagini in corso

Un altro scippo ai danni di una donna. Questa volta, teatro del fattaccio, è stata la centrale via Pellini, lo scorso Venerdì Santo. A darne notizia è l'edizione di oggi del Corriere dell'Umbria. La vittima, una donna di 59 anni, è stata aggredita in maniera fulminea intorno alle sette di sera, mentre stava camminando. Lo scippatore, a quel punto, le ha portato via i suoi effetti personali. Forse nel tentativo di desistere, la donna ha riportato anche una ferita al volto e una frattura. Già qualche giorno prima, questa volta tra via dei Filosofi e via della Pallotta, si era verificato l'ultimo di una serie di scippi. Intanto carabinieri e polizia sono al lavoro per cercare di risalire all'autore o agli autori dei scippi. Utili, in tal senso, le immagini di videosorveglianza delle zone teatro dei brutti episodi.