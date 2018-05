Violento scippo in Piazzale Europa, aggredita per sette euro e spedita in ospedale con 40 giorni di prognosi

Rapinata, strattonata, e fatta cadere a terra. Brutta avventura per una donna di 65 anni, aggredita nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio, nei pressi di Piazzale Europa a Perugia, in via Fiume. L'uomo, che ha agito a volto scoperto e senza armi, ha strattonato violentemente la donna per poi strapparle la borsa con appena sette euro all'interno. Ma c'è di più perchè la 65enne è stata fatta cadere rovinosamente a terra, soccorsa grazie all'arrivo di carabinieri e 118 e accompagnata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Qui i medici, dopo averla visitata, le hanno diagnosticato una lussazione alla spalla ed è stata ricoverata in attesa di un intervento chiurgico. La ferita riportata è stata giudicata guaribile in 40 giorni. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Perugia, guidati dal capitano Pierluigi Satriano. Da quanto è stato possibile ricostruire, lo scippatore avrebbe un accento straniero, ma sono in corso tutti gli accertamenti utili per risalire alla sua identità.