Via della Pallotta, donna scippata dopo aver preso lo stipendio: ma non è un caso isolato

Scippata nei pressi del portone dello stabile in cui vive e lavora come badante. La donna, nel cercare di trattenere la borsa, si è anche ferita a una mano. E' l'inquietante episodio accaduto martedì 27 marzo intorno all'ora di cena in via della Pallotta, dove la donna, di origine romena, ha subito un vero e proprio agguato da parte dello scippatore. All'interno della sua borsa, oltre agli effetti personali, anche lo stipendio. Altro episodio, era accaduto qualche giorno prima ai danni di un'altra donna, a pochi metri di distanza dal supermercato di via della Pallotta. Qui la vittima, a causa dello scippo, sarebbe rimasta ferita alla schiena. Un altro scippo, stesso modus operandi, si sarebbe consumato agli inizi del mese sempre in via della Pallotta. Sugli episodi stanno indagando gli agenti della Mobile e i militari della Compagnia di Perugia.