Scippata da un balordo, la lettera di una perugina ai poliziotti: "Grande umanità e professionalità, grazie"

Ha voluto ringraziare gli agenti con una lettera, consegnata personalmente al Questore per esprimere un ringraziamento agli operatori di polizia che ogni giorno sono impegnati per la sicurezza dei cittadini. Autrice del gesto, una signora perugina che nei giorni scorsi è stata vittima di uno scippo da parte di un balordo mentre stava camminando in via dei Filosofi.

Il malvivente ha sottratto la borsa alla donna che, nonostante la situazione e con l’aiuto di alcuni passanti, non si è persa d’animo e ha chiesto aiuto al 113. Immediato l’intervento degli agenti che giunti sul posto sono riusciti ad arrestare lo scippatore e a restituire la borsa alla donna con i suoi effetti personali.

La vittima dello scippo, profondamente colpita sia dalla professionalità ed efficienza dei poliziotti che dalla loro sensibilità ed umanità, ha voluto incontrare il Questore e gli operatori per consegnare una lettera e ringraziarli personalmente per il loro lavoro.