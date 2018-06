Piazza del Bacio, donna scippata in pieno giorno finisce in ospedale

Donna scippata in Piazza del Bacio. E' la brutta avventura accaduta ieri in pieno giorno in zona stazione, nel quartiere di Fontivegge. Vittima dello scippatore è una donna dell'Est Europa che è stata strattonata dal malvivente per strapparle la borsa. La donna è caduta a terra, ferendosi lievemente anche al volto. Da quanto si apprende lo scippatore ha agito a volto scoperto e senza armi, approfttando della donna che in quel momento stava camminando da sola, per entrare in azione e portarle via la borsa. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso: per lei una prognosi di sei giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri per riuscire a risalire all'autore dello scippo.