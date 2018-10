Scippo mortale in via della Pallotta, una Messa per non dimenticare Loredano Maranini

A distanza di tre anni dalla morte di Loredano Maranini, l’associazione di quartiere Filosofi…Amo, insieme al figlio Marco, ha voluto commemorare la figura di Loredano con una Messa che si è svolta proprio nel giorno della ricorrenza, nella Chiesa di Sant’Ercolano.

Loredano Maranini, lo ricordiamo, morì il 5 ottobre 2015 a seguito delle conseguenze di uno scippo che ne provocò una caduta rovinosa che generò un trauma cranico letale. “Il fatto avvenne nella zona della Pallotta e proprio per questo l’associazione di quartiere Filosofi…Amo si sentì in dovere di interessarsi dell’accaduto e cogliere l’occasione di questo triste evento per intraprendere un’azione di mobilitazione civica e democratica di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni che portò allo svolgimento di una marcia civica il 28 Novembre dello stesso anno”.

La Messa in ricordo di Maranini è stata presieduta dal Vescovo emerito di Gubbio, Mons. Mario Ceccobelli. Anche il sindaco Andrea Romizi ha fatto sentire la sua presenza, così come i rappresentanti delle forze dell’ordine e in particolare della Polizia di Stato.

“Occorre ribadire – ha spiegato l’Associazione in una nota - sempre e comunque che solo una rete di persone attive e collaborative può aiutare la società civile a crescere ed a fortificarsi rispetto alle situazioni di violenza e dolore. Noi crediamo in questo e vogliamo impegnarci perché il seme sparso anche attraverso una esperienza di dolore non sia mai vano”.