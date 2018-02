Via della Pallotta, morì durante l'aggressione: condanna ridotta per lo scippatore "killer"

Sette anni e quattro mesi di condanna per Abdallah Ardouni, il 40enne che il 4 ottobre del 2015 in via della Pallotta, tentò di rapinare il pensionato Loredano Maranini. Il 70enne fu vittima dello scippo mortale; fu strattonato in maniera così violenta da cadere a terra e morire. Un episodio drammatico che scosse non solo la famiglia, ma l’intera comunità tanto da legittimare la costituzione di parte civile del Comune di Perugia. Le complesse indagini portarono all’identificazione di un 39enne nordafricano, bloccato a Parma e arrestato. L' incidente probatorio sul Dna dell'aggressore, accertò compatibilità su quello estrapolato dalla bretella del borsello della vittima.

I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, dopo una camera di consiglio durata una manciata di ore, hanno ridotto di due la condanna a nove anni inflitta in primo grado con giudizio abbreviato, lo scorso primo giugno, per omicidio preteritenzionale e tentata rapina. La difesa del 40enne, l'avvocato Laura Ferraboschi, nel ricorso presentato in Corte d'Appello aveva sostenuto l'incapacità di intendere e di volere di Ardouni, chiedendo la riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta all'espletamento di una nuova perizia per accertare la sua "incapacità". Le parti civili si sono opposte per la richiesta di un atto validamente compiuto con le forme dell'incidente probatorio e dunque con tutte le garanzie per l'allora indagato. La difesa dell'imputato aveva anche proposto un concordato in Appello, che il pm non ha però accettato. Le motivazioni della sentenza della corte d'Assise d'Appello saranno rese note tra sessanta giorni.

L 'avvocato Pietro Giovannini, che assiste il Comune di Perugia, costituitosi parte civile, dichiara: "C'è soddisfazione per la conferma della penale responsabilità dell'imputato. Il Comune anche in questo caso ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia della vittima anche in sede di Appello".