Scippo in Corso Cavour, il racconto: Calci e pugni, in quattro non riuscivano a tenerlo

Ancora uno scippo, ancora un'anziana presa di mira da un balordo. Ma stavolta, in Corso Cavour, sono intervenuti in tempo sia i Carabinieri che un agente di Polizia riuscendo, con il contributo di un cittadino, a mettere le manette ad un giovane straniero. Per catturarlo è stato necessario passare al setaccio tutto il museo archeologico dove, secondo alcuni cittadini, si stava nascondendo dopo aver messo a segno il colpo. Per la precisione, sempre secondo i testimoni, si era nascosto in uno dei cunicoli sotterranei ma alla fine è stato scoperto. Ma stanarlo, sempre come riportano i testimoni, non è stato facile: pugni calci e morsi contro chiunque si avvicinasse. Alla fine è stato bloccato e portato via. Recuperato il bottino.