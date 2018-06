Scippo in Corso Cavour, il racconto di un testimone: "Calci e pugni, in quattro non riuscivamo a tenerlo"

Scippo ai danni di un'anziana, quello accaduto questa mattina intorno alle 10 in Corso Cavour. Come raccontato da un testimone a Perugiatoday: "Ho notato un ragazzo che si stava nascondendo all'interno del Museo Archeologico dell'Umbria". E poi, subbuglio, forze dell'ordine, gente accalcata.

"Venendo a sapere dello scippo ho comunicato subito il nascondiglio del ragazzo di colore… siamo andati di corsa e arrivati lì, ci siamo divisi per cercarlo vista la grandezza del museo. Si era nascosto in uno dei cunicoli sotterranei ed io insieme ad un signore (che poi era un poliziotto/carabiniere in borghese) lo abbiamo trovato".

Prosegue il racconto: "Una volta trovato non riuscivamo a tenerlo in quattro, fra pugni calci e morsi… Fortunatamente il ‘bottino’ è stato recuperato e lui consegnato alle forze dell'ordine". Alla fine il fuggiasco è stato bloccato.