Si avvicinano con l'auto rubata al marciapiedi e strappano la borsa a una donna: ennesimo scippo

Ancora uno scippo in pieno pomeriggio. E' quanto accaduto oggi, martedì 28 maggio, nel quartiere di Ponte D'Oddi a Perugia. Una donna di 50 anni è stata avvicinata da un'auto con a bordo tre uomini. A quel punto, secondo quanto ricostruito, le avrebbero afferrato la borsa che la donna avevà con sè, per poi dileguarsi a bordo del veicolo, risultato rubato. Sono in corso le indagini da parte della polizia per riuscire a risalire all'identità dei malviventi. La 50enne, fortunatamente, non ha riportato nessuna ferita.

E' già il terzo episodio nel giro di pochi giorni. Appena quattro giorni fa, un anziano era stato prima bloccato e poi scippato da due balordi subito dopo aver prelevato dallo sportello bancomat in via Settevalli. Il giorno prima, invece, una 65enne era stata sorpresa in via Fiume da un malvivente che le aveva afferrato con forza la borsa, per poi farla cadere rovinosamente a terra. In questo caso però, la vittima aveva subito la lussazione di una spalla, con una prognosi di 40 giorni. Entrambi gli episodi sono accaduti in pieno giorno.