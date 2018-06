Scippi alla fermata del bus a San Marco e lungo la strada, tre donne vittime dei malviventi in 24 ore

Tre scippi a poche ore di distanza l'uno dall'altro a Perugia. E' il bilancio di quanto accaduto tra ieri pomeriggio e questa mattina. Il primo, ai danni di una donna dell'Est Europa, è accaduto alla fermata del bus nei pressi della rotonda di San Marco, intorno alle 17.30 del pomeriggio di ieri.

Da quanto si apprende, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo a piedi che in un lampo le ha strappato una collanina d'oro al collo, per poi scappare a bordo di un'auto insieme ad altre due persone. La donna, fortunatamente, non ha riportato ferite. Poco tempo dopo invece, in via XX Settembre, è avvenuto un altro scippo ancora ai danni di una passante.

In questo caso però si tratterebbe di un malvivente solitario, forse di origini nordafricane (stando alla testimonianza della vittima) che le avrebbe strappato dal collo una collanina fino ad allontanarsi in tutta fretta per far pedere le proprie tracce. In entrambi casi sta procedendo la polizia che sta svolgendo tutte le indagini utili per risalire agli autori degli scippi.

L'ultimo episodio risale a questa mattina ed è accaduto in corso Cavour dove un 26enne di origini nigeriane è stato arrestato dopo aver strappato di mano un cellulare a una donna. Non prima di aver cercato di nascondersi dentro il Museo e aver opposto resistenza a due carabinieri e a un agente della stradale che lo hanno bloccato e ammanettato.