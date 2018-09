Scippi, auto rubate, ricettazione, ma alla fine è stato scoperto: 22enne in carcere

Scippi, auto rubate, ricettazione. Ma alla fine è stato preso e consegnato alla giustizia. Si tratta di un 22enne tunisino, irregolare sul territorio e inottemperante a un precedente ordine di espulsione, che si aggirava per tutto il Centro Italia commettendo furti, ricettando auto rubate e fornendo ogni volta generalità diverse alle forze di polizia.

Tutto è cominciato circa una settimana fa a San Sisto dove gli agenti della Volante, a seguito di una segnalazione di un’auto sospetta, lo hanno fermato e sottoposto a fermo per ricettazione. Ma gli ulteriori approfondimenti a suo carico hanno permesso di scoprire come si fosse appropriato di un veicolo rubato ad Ancona per poi commettere una serie di reati sul territorio italiano, tra cui uno scippo a Porto Recanati.

Il pericolo di fuga, l’inottemperanza all’espulsione ei gravi indizi di colpevolezza, hanno portato il tribunale di Perugia ad emettere nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dalla squadra mobile della Questura, mettendo così la parola fine ai reati messi a segno dal giovane in più città. L’esecuzione della custodia cautelare e’ avvenuta presso il carcere di Capanne, dove il 22enne si trovava già ristretto a seguito del fermo effettuato dai poliziotti della Volante.