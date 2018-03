Perugia, lo "strano" caso delle scarpe appese sui fili elettrici: la segnalazione corre via social

Arte post - moderna? un messaggio criptato? o semplicemente un'emulazione giovanile? Le domande si sprecano e lasciano spazio alle più svariate ipotesi e congetture. Stiamo parlando del curioso caso delle scarpe appese sopra i fili elettrici, fenomeno già conosciuto in America e che si sta facendo largo anche in altre città. A Perugia sono varie le segnalazioni degli utenti social, non senza stupore, vista la bizzarria del gesto, apparentemente fatto senza una valida o universale spiegazione, ma soggetta alle interpretazioni più svariate.

Ci ha pensato una utente del gruppo Facebook La Perugia di ieri, a postare uno scatto che ritrare una scarpa appesa, in zona Settevalli, comparse - come segnalato - anche ai Rimbocchi. C'è chi spiega di averle viste nei pressi della rotatoria Lucertini, direzione stazione, o, qualche giorno fa - come ci ha segnalato una residente - anche all'altezza di via Carattoli. Le teorie sulle "scarpe volanti" sono tante, e tante le risposte degli utenti per rispondere al semplice quesito: "Perchè?"