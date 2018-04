INVIATO CITTADINO - Cede la scarpata lungo la strada da Ponte D'Oddi, serve un intervento

Due… al prezzo di una. Doppia frana lungo la scarpata della strada da Ponte d’Oddi. Certamente la causa è legata alla intensa e costante piovosità che ha caratterizzato il recente periodo primaverile. Sta di fatto che la città ne ha risentito in termini di stabilità dei pendii che fiancheggiano le strade. L’evento più grave è stato quello di via Ripa di Meana, con metri cubi di terreno e alberi franati rovinosamente sulla carreggiata.

Anche lungo la strada che scende da Ponte d’Oddi verso la rotatoria San Giovanni Paolo II, poco sopra l’intersezione con la strada per San Marco, è franata – in due punti quasi adiacenti – una sezione di terreno sulla destra. Ha retto, e le ha separate – impedendo che assumessero dimensioni più consistenti – la struttura in cemento che circonda un lampione. Sta di fatto che piccoli massi, terreno e detriti lambiscono il bordo destro della carreggiata. Sarà il caso di provvedere. Anche perché ulteriori piogge potrebbero infliggere il colpo di grazia, bloccando il transito da Ponte d’Oddi e dal popoloso quartiere di Monte Grillo.