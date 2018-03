Giovane si allontana da casa: angoscia per la famiglia, 17enne rintracciato dagli agenti nella notte

Si era allontanato dalla sua casa a Perugia senza dare spiegazioni ai genitori, gettandoli nell'angoscia tanto da denunciarne la scomparsa, temendo gli fosse capitato qualcosa. Ma il 17enne, è stato rintracciato dagli agenti della polizia ferroviaria nell'ambito di un controllo straordinario nelle stazioni disposto a causa del maggiore afflusso in concomitanza con le vacanze di Pasqua.

Il giovane è stato fermato alla stazione di Terni in compagnia di altri due giovani per poi riaffidarlo alle cure del padre, un operaio tunisino di Ponte San Giovanni giunto a Terni nella notte per recuperare il figlio. Nel corso dei controlli nella stazione ternana sono state denunciate a piede libero anche tre persone, di cui una donna dedita all'accattonaggio con a carico precedenti per furto e borseggi e che si stava aggirando nei pressi della stazione.