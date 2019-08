Perugina lotta per la vita: travolta da un'onda e sbattuta contro uno scoglio dopo il tuffo nel mare di Sirolo

Sarebbe stata un’onda a sbattere la giovane perugina di 22 anni contro un scoglio.

La giovane, ricoverata in Rianimazione in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette, si è tuffata in mare vicino alle grotte di Sirolo, poi sarebbe stata un’onda a svagliarla contro lo scoglio dal quale si era appena gettata. La giovane ha battuto la testa e perso conoscenza, rimanendo sosott’acqua fino all’arrivo dei soccorsi.

L’idroambulanza della Croce Rossa di Ancona, con molta difficoltà a causa delle condizioni del mare e del litorale impervio, è riuscita a recuperare la 22enne ferita e l’amica di 26 anni che era con lei. La giovane perugina era già in arresto cardiocircolatorio. È stata rianimata dai soccorritori mentre la trasportavano alla spiaggia Urbani, dove ad attenderli c’era l’equipe medica dell’elisoccorso.

La 22enne è ricoverata nel reparto di Rianimazione in condizioni gravissime; la prognosi è riservat .