Super saldi in centro storico, secondo giorno di Sbaracco: sconti in 80 negozi

Seconda e ultima giornata di Sbaracco in centro a Perugia. I super saldi nei negozi dell’acropoli, dopo il flop causato dal maltempo, tornano nelle vie del cuore della città. La giornata di oggi, sabato 24 febbraio, è l’ultima occasione per “fare affari”.



Il format del super saldi è stato rivisitato. “Se, infatti, da un lato ci saranno le caratteristiche casette in legno e tessuto a strisce ad accogliere abbigliamento, accessori e calzature in saldo - spiegano gli organizzatori - dall’altro ci sarà spazio anche per articoli ‘nuovi’ come prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere della persona, casalinghi, artigianato e giocattoli per un totale di 80 attività commerciali aderenti. Inoltre accanto allo shopping, che interesserà corso Vannucci, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza, è prevista un’area gioco per bambini in piazza Matteotti”.



In caso di maltempo la proposta dei piccoli commercianti sarà comunque garantita all’interno dei negozi. L’iniziativa è promossa dal Consorzio Perugia in centro in collaborazione con il Comune di Perugia.