GOSSIP UMBRIA - Una Sara Tommasi, in grande forma e single, torna in Tv: riparte dalla sua città

Un Capodanno che ha visto riunite le amiche Debora Cattoni e Sara Tommasi. L’attrice e manager assisiate fornisce a Perugia Today lo stato dell’arte della situazione affettiva e dei prossimi impegni artistici suoi e della sfortunata attrice ternana. E noi siamo a darne conto. Dopo il successo delle iniziative legate al nome e alla memoria di Ferruccio Lamborghini (un vero format del quale Perugia Today ha fornito puntuale notizia), Debora sta preparando i mega eventi a Montecarlo, a Dubai e a Singapore, con personaggi del milieu internazionale. +

Ma, nelle more delle festività, ha deciso di dare sostegno alla Tommasi che esce da situazioni emotive poco piacevoli. Sul piano sentimentale, l’inquieta Tommasi si trova a meditare in solitudine. Per il 31, le due amiche sono state ospiti nella magione di Alvaro Caponi, a Narni: una casa-museo che ha incantato anche Vittorio Sgarbi, buon amico del personaggio. Tra le due è attivo un sodalizio affettivo e professionale. La ternana Tommasi sarà impegnata sul fronte mediatico attraverso trasmissioni che esalteranno l’identità, la storia e le risorse archeologiche dell’antica Interamna.

Il progetto cinematografico si chiama “Maratthan Transfer”, per la regia di Roberto Vallerignani. Per la televisione, sempre in àmbito locale e con piena convinzione, la Tommasi presenterà su Teleterni una serie di trasmissioni vòlte a far conoscere aspetti meno noti della città dell’acciaio. Non mancheranno riflessioni di carattere economico, dato che la Tommasi potrà agevolmente muoversi nel suo specifico, potendo vantare una laurea Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati. Si prospetta, insomma, un 2019 che potrà vedere le due amiche impegnate in nuove avventure professionali.