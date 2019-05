Santini elettorali della Lega al seggio, la candidata Roberta Ricci sporge querela contro ignoti

In merito al ritrovamento di alcuni volantini elettoralli nel seggio 61 di Santa Lucia a Perugia e sul quale la questura sta svolgendo acccertmenti, interviene la candidata della Lega Roberta Ricci, confermando di aver "provveduto a sporgere formale denuncia contro ignoti presso le autorità competenti".

"Considerando che da diversi giorni una gran quantità di materiale elettorale è in circolazione, visto l’alto numero di candidati (circa 630), troviamo singolare che tale segnalazione sia stata fatta dal candidato di un’altra lista, come abbiamo appreso per altre vie - prosegue la candidata - Non vorremmo sia un episodio da legare a un clima elettorale poco sereno che speriamo venga presto ripristinato".