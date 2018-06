I clandestini a caccia di case sfitte: il proprietario li trova mentre dormono

Sta diventando preoccupante il fenomeno delle occupazioni di case a Perugia da parte di stranieri. E' la dimostrazione che il numero dei clandestini è sempre alto ed è difficile da monitorare con dati ufficiali. L'ultimo caso di occupazione risale a pochi giorni fa in zona Parco Sant’Angelo. Il proprietario era andato nel suo appartamento per un sopralluogo in vista di alcuni lavori di

ristrutturazione che aveva in programma di effettuare. Entrato nell'appartamento, si è subito accorto della presenza di tre stranieri che dormivano su un giaciglio improvvisato nella parte soppalcata della casa.

Riuscito ad uscire senza svegliare i tre, ha contattato immediatamente il 113: all’arrivo dei poliziotti, gli stranieri sono stati identificati per tre tunisini, tutti clandestini. Accompagnati in Questura, sono stati denunciati per invasione di edifici ed a loro carico è stato emesso un'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.