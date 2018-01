Fiorista umbra tra i venti finalisti per Sanremo: in palio c'è l'allestimento floreale del palco della canzone italiana

Non capita tutti i giorni di essere tra i finalisti che potranno far parte della squadra di Sanremo. Quella che lavora dietro le quinte, e che insieme a un numeroso team, fa sì che il palco della canzona italiana sia perfetto, magico. Valentina Pettirossi, una giovane assisana di 27 anni, potrebbe realizzare questo sogno: è stata infatti selezionata tra le venti finaliste per il concorso "Bouquet Festival di Sanremo", giunto alla sua seconda edizione. Il vincitore farà parte della squadra dei fioristi per la prossima edizione del Festival della musica italiana.

Una sopresa per questa giovane con la passione per le canzoni di Biagio Antonacci e per i fiori (il negozio che gestisce, a Santa Maria degli Angeli, si chiama infatti Iris). "Ho inviato un email per pura curiosità, elencando gli obbiettivi già raggiunti, quasi istantanea è arrivata la risposta positiva" - racconta Valentina alla nostra redazione. E poi cosa è successo?

"La domanda era andata a buon fine.. ma io pensavo solo l' iscrizione. E quando ho chiesto quando sarebbe arrivato l' esito, mi è stato risposto che quello era il mio esito.. ed era positivo, successivamente sono state tutte email dove ci è stato indicato il posto, gli orari e i materiali da lavoro che possiamo portare. Avremo una scatola chiusa, contenente i fiori della riviera, con quello che capiterà dovremo dar sfogo alla nostra creatività in pochissimo tempo". Il concorso con i fioristi selezionati si svolgerà il 7 gennaio al padiglione di Villa Ormond, a Sanremo.