Nuovo successo della sanità dell'Umbria: gli ospedali migliori d'Italia per l'ictus

Nuovo successo per la sanità dell’Umbria. L’Agenas ha comunicato i dati del Piano Nazionale Esiti relativi alla mortalità a 30 giorni per ictus cerebrale nei vari Ospedali Italiani. Evidenziando come la mortalità sia ridotta nelle regioni in cui esistono strutture dedicate all’assistenza dei pazienti con ictus cerebrale (Stroke Unit o Centro Ictus), l’Umbria complessivamente è risultata la regione con la mortalità più bassa tra il 6-7% contro la media nazionale del 10,9. In particolare, sono molto positivi i dati relativi ai due Centri Ictus presenti negli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino della USL Umbria 1, che si attestano al di sotto non solo della media nazionale, ma anche di quella regionale, con un dato cumulativo aggiustato del 5%.