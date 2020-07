Perugia, il nuovo commissario Giannico e l'assessore Coletto: "Pediatria non chiuderà"

"Il reparto di Pediatria a Perugia non chiuderà". Arrivano rassicurazioni importanti sul futuro di un reparto alle prese con diverse difficoltà, a cominciare da un organico sottodimensionato. “Le problematiche del reparto di Pediatria di Perugia mi sono state rappresentate dall'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, sin dal primo momento della mia nomina, come una priorità da affrontare - spiega in una nota Marcello Giannico, nuovo commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia -. Con l'arrivo del direttore amministrativo Enrico Martelli si è completata la Direzione Aziendale e nei prossimi giorni lavoreremo per individuare le risorse e definire le procedure per l’affidamento di incarichi professionali aggiuntivi, in modo da risolvere le criticità esistenti scongiurando una riduzione del servizio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul tema è intervenuto anche Marco Squarta, presidente dell'Assemblea Legislativa umbra: "L’assesore Coletto è stato chiaro: Pediatria a Perugia non chiuderà - scrive il consigliere di Fretelli d'Italia sui propri profili social -. Il problema non è di oggi, non dipende dall’attuale amministrazione regionale e non è legato alla qualità dei medici che resta alta. Il tema è legato agli organici per garantire i servizi necessari...sono anni, troppi, che esiste questo allarme ed ora è diventato rosso. Ora tutti al lavoro per garantire la massima qualità nei nostri ospedali!".