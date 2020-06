Sanità dell'Umbria in lutto, è morto il dottor Giorgio Maragoni

Un grave lutto ha colpito l’Azienda Usl Umbria 2. "Ci ha lasciato Giorgio Maragoni, primario per tanti anni della Cardiologia dell’Ospedale di Spoleto e successivamente dell’Ospedale di Foligno e direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’azienda sanitaria", spiega una nota della Usl. Il dottor Maragoni si è spento dopo una lunga malattia nella sua abitazione di Corciano.

"Malgrado il peso della malattia - spiega la Usl - non è venuto meno ai suoi impegni professionali al servizio dei pazienti garantendo sempre una costante presenza nei reparti ospedalieri. Molto apprezzato e stimato nella comunità cittadina e negli ambienti scientifici, il dottor Maragoni rappresenta un esempio di dedizione, cortesia, disponibilità per i tanti pazienti che ha assistito e per i tanti colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco. Un uomo di grandi doti umane e qualità professionali che lascia un vuoto importante e un’impronta significativa nella sanità regionale".

Il cordoglio della Usl Umbria 2: "A nome di tutta l’azienda sanitaria e dei tanti colleghi del dottor Maragoni, il commissario straordinario dr. Massimo De Fino, il direttore sanitario dr. Camillo Giammartino, il direttore amministrativo dottoressa Davina Boco, il direttore medico degli ospedali di Foligno e Spoleto dottor Luca Sapori, colpiti da questa triste notizia, nel ricordare il prezioso operato di un illustre e stimato professionista, si stringono con affetto intorno ai familiari e alle tante persone che gli hanno voluto bene".