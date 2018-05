Sanità, Cup bloccati per tutto il fine settimana: chiusi gli sportelli fisici e i servizi online

Il servizio Cup dell’Umbria sarà interrotto dalle ore 13 di sabato 12 maggio, alle ore 7,30 del 14 maggio 2018, per una manutenzione evolutiva della piattaforma informatica che consentirà di migliorare il sistema a vantaggio di utenti e operatori: lo rende noto l’Assessorato alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare della Regione Umbria.

La chiusura riguarderà tutti gli sportelli Cup, fisici e on line, presenti sul territorio regionale (Sportelli, Farmacup e Cup Web), attraverso i quali vengono effettuati prenotazioni e pagamenti di prestazioni sanitarie.

Tale interruzione si rende necessaria per il rilascio in esercizio della nuova versione CUP ISES 4.2.1.0, per prenotazioni e riscossioni di pagamenti, che permetterà di applicare le direttive regionali sull’abbattimento delle liste di attesa. I cittadini che necessitano di prestazioni Cup nel fine settimana, possono quindi recarsi agli sportelli o utilizzare il Cup Web entro le ore 13 di sabato mattina.

Si ricorda inoltre che, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, è possibile utilizzare il NUS (Numero Umbria Sanità), il numero verde 800 636363 recentemente attivato per prenotazioni Cup e informazioni sull’accesso ai servizi sanitari regionali, con una semplice telefonata gratuita sia da fisso sia da cellulare.