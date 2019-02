IN BREVE Carnevale di San Sisto, il mercato rionale cambia sede il 28 febbraio: ecco dove

Come ogni anno, in occasione del Carnevale di San Sisto, il mercato settimanale che si tiene il giovedi nel quartiere sarà temporaneamente spostato da Piazza Valentino Martinelli a via W.A. Mozart e aree limitrofe. Lo spostamento interesserà solo la giornata di giovedì 28 febbraio, l’unica a cavallo del Carnevale, che per il 2019 si terrà dal 24 febbraio al 3 marzo. In piazza Martinelli, infatti, in quei giorni sarà allestito il palco per la manifestazione.