San Sisto, incendio in casa: parte della cucina divorata dalle fiamme

Incendio in casa a Perugia nella mattinata di oggi, venerdì 22 marzo. I vigili del fuoco sono intervenuti a San Sisto, in un appartamento al terzo piano di una palazzina, intorno alle 8.30. Le fiamme si sono sprigionate in cucina, ma fortunatamente non ci sono feriti. In azione una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Perugia che hanno raggiunto l'appartamento con una autoscala.