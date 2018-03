In breve - Controlli a tappeto sulle strade della movida perugina: patenti ritirate per alcol e droga

Non si fermano i controlli della Polizia stradale di Perugia per arginare le stragi del sabato sera. I poliziotti hanno passato al setaccio le aree maggiormente frequentate dai giovani come quella, nel perugino, di San Sisto dove ci sono alcuni dei locali più frequentati nel corso del weekend. Le pattuglie hanno effettua controlli con etilometro, alcol e drug test: il bilancio parla di 9 patenti ritirate.