Il carico è troppo "alto": camion che trasporta autogru urta il cavalcavia di San Sisto

Il carico probabilmnte troppo alto di un camion ha urtato il cavalcavia nei pressi dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, lungo la strada che conduce a San Sisto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i tecnici, ma da quanto si apprende (secondo una prima valutazione) non si sarebbero verificati danni importanti alla struttura. Il mezzo pesante stava trasportanto un'autogru quando ha urtato accidentalmente il passo sopraelevato in cemento. Fortunatamente il camion non è rimasto incastrato, ma inevitabili sono state le ripercussioni sul traffico; in particolare si sono registrati rallentamenti in direzione San Sisto. Sono in corso tutte le opere di verifica.