Chiusa la biblioteca Sandro Penna di San Sisto tra le polemiche, sospetti e annunci di "normale manutenzione"

“Le biblioteche non si fanno, crescono”, dice uno scrittore americano. A Perugia, invece di crescere, muoiono. O vanno in stand by. La notizia, diramata dal consigliere Carmine Camicia, recita “Chiusa senza preavviso e a tempo indefinito la gloriosa biblioteca Sandro Penna di San Sisto”. E la struttura non chiude – sia chiaro – per difetto di utenti. Al contrario, questa istituzione culturale era assiduamente frequentata da gente di ogni età e condizione. Oltre tutto, oltre ai libri destinati al prestito e alla consultazione, offriva postazioni internet e spazi adeguati per studenti fuori sede i quali si recavano in quell’ambiente ospitale per preparare gli esami e incontrarsi fra loro.

“Dopo il recente tentativo di ridurre gli orari di apertura della biblioteca – scrive Camicia - improvvisamente, e senza preavviso alcuno, i dirigenti del Comune hanno chiuso a tempo indefinitola stessa”. Ragioni di economia, di personale, difficoltà di gestione? “La motivazione sicuramente è inquietante perché sul sito del comune di legge ‘chiusa al pubblico

per urgenti interventi di manutenzione alla struttura’, però contestualmente il personale addetto continuerà a prestare servizio dentro la biblioteca, anche se non si comprende che tipo di lavoro potrà svolgere”.

Insomma, senza utenti, gli addetti al prestito, ad esempio, che ci stanno a fare? Osserva il consigliere: “Di norma le manutenzioni, si dovrebbero effettuare durante i periodi estivi,

cioè quando le scuole e le università sono chiuse. Invece, inspiegabilmente, la Dirigenza, per sfidare ancora la pazienza dei cittadini, decide diversamente senza fornire dettagliate spiegazioni, sia agli utenti che al Consiglio Comunale”. In considerazione di queste premesse, Camicia chiede di riaprire immediatamente la biblioteca, facendo rinviare alla prossima estate i lavori di manutenzione.