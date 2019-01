Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Incendio nella notte in via Bellini a San Sisto. Intorno alle 2,30 una vettura ha preso fuoco. Prima il bagliore delle fiamme, poi un'esplosione raccontano i testimoni dell'accaduto. La macchina, un'utilitaria, era parcheggiata nel piazzale sottostante un palazzo, a sua volta circondato da altri edifici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, e gli agenti della squadra volante che hanno rintracciato il proprietario. Ancora da chiarire le cause dell'incendio, presumibilmente un guasto.