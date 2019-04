Auto prende fuoco mentre viaggia, vigili del fuoco in azione in viale Centova

I vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti oggi pomeriggio, 29 aprile, per soccorrere un automobilista, la cui vettura è andata a fuoco. L'utilitaria, alimentata a metano, presumibilmente per un guasto tecnico si è incendiata mentre stava percorrendo viale Centova, nei pressi di San Sisto. immediato l'intervento dei pompieri che hanno rapidamente spento le fiamme. Nessuna conseguenza per il conducente del veicolo.