San Sisto, i cittadini segnalano un giro di spaccio in un'area verde: la Polizia arresta 24enne

Il controllo del quartiere da parte dei cittadini sta dando ottimi frutti in chiave anti-spaccio. E' passato l'appello delle Forze dell'Ordine e del Prefetto di segnalare strani movimenti ai centralini di Questura e Carabinieri. L'ultima segnalazione - da parte di alcuni residenti - ha permesso alla Squadra Volante della Polizia di sequestrare quasi 50 grammi di droga, suddivisa in dosi, che erano prossimi ad essere venduti da un giovane in un’area verde antistante un centro commerciale nel quartiere di San Sisto.

A destare sospetto era un continuo andirivieni di alcuni giovani che si soffermavano in prossimità di una panchina del parco. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato due ragazzi seduti proprio su una panchina e, uno di questi, ha cercato di nascondere alcuni grammi di tipo hashish. A quel punto è scattata la perquisizione: al 24enne, già con precedenti, sono stati trovati ulteriori 18 involucri contenenti hashish (erano nascosti in una tasca del giubbotto e in un calzino). Il giovane è stato arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Fissata per oggi l’udienza di Convalida davanti al Tribunale di Perugia.