San Nicolò di Celle, fiamme in un casolare abbandonato: indagini in corso

Saranno gli accertamenti tecnici e investigativi a chiarire le cause dell'incendio che nella serata di oggi, 27 gennaio, ha interessato un casolare abbandonato a San Nicolò di Celle. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Dopo aver spento le fiamme e accertato che non ci fossero persone all'interno dell'edificio né qualcuno rimasto coinvolto nel rogo, sono iniziati gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio.