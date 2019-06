LA DENUNCIA Sale la rabbia a S.Martino in Colle per i rifiuti abbandonati: persino una vasca da bagno..

Sale la rabbia a San Martino in Colle per i rifiuti selvaggi - diventati ormai una costante - che vengono lasciati nei pressi dei cassonetti della differenzita o addirittura per strada lungo i marciapiedi. Ieri però, come segnalato da alcuni lettori alla nostra redazione, si sono superati i limiti: una vasca da bagno, decine di buste di rifiuti vari, scarti di lavorazioni. Insomma una indencenza. "La situazione è stata già segnalata martedì al Comune di Perugia tramite il servizio segnalazioni. Vi allego sia la foto scattata martedì mattina, sia quella scattata un'ora fa": ci ha scritto un lettore che vuole restare anonimo. Sollecitiamo anche noi l'intervento del Comune e della Gesenu per ripulire l'area. E speriamo che venga immessa una fototrappola di quelle giò usate per altri siti e che hanno fatto scoprire molti incivili a cui è stato recapitato un verbale molto oneroso. Vi chiedo cortesemente di rimanere anonimo.

