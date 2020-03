Furto in una farmacia a San Martino in Campo: indagano gli agenti della Questura

Nella notte tra venerdì e sabato scorso una banda di ladri ha effettuato un raid in una farmacia a San Martino in Campo. Seconda una prima ricostruzione in via ufficiosa, le indagini infatti sono ancora in corso, due uomini con il volto travisato hanno spaccato la porta-vetro dell'attività commerciale e si sono subiti diretti, in pochi secondi, verso le casse della farmacia. I ladri hanno portato via il fondo casso lasciato per il giorno dopo di attività. Bottino non quantificato. La Squadra Volante ha effettuato i rilievi del caso per cercare di risalire ai ladri. All'indagine stanno collaborando anche gli agenti della Mobile della sezione anti-rapina.