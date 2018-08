Esplode abitazione a San Martino Colle, resta gravissima la 36enne per le fratture e ustioni. Dubbi sulla causa

E' ancora in prognosi riservata la 36enne investita da una esplosione avvvenuta nel suo appartamento al secondo piano di una palazzina di San Martino in Colle. Lotta dunque per la vita al centro grandi ustionati di Cesena a causa delle forti ustioni subite su gran parte del corpo - di secondo e terzo grado - e le numerose fratture agli arti inferiori. Ancora non è chiaro se la donna sia stata catapultata fuori dalla stanza dall'esplosione finendo sul prato adiacente all'abitazione - dove è stata trovata e medicata - oppure si sia lanciata nel vuoto per salvari dalle fiamme.

Restano dubbi anche sulle cause dell'esplosione al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco: nel bagno c'era un contenitore infiammabile forse un mozzicone di sigaretta potrebbe aver inescato l'inferno. Il bagno è stato praticamente distrutto: finestra in frantumi, porta divelta e suppellettili devastati. In un primo momento, causa un temporale nella zona, si temeva che un fulmine avvesse colpito una caldaia. Ma questa teoria dopo diverse ore è stata accontanata. Non si esclude una fuga di gas. La palazzina di via Ninfea è stata fatta evacuare. Non ci sono stati altri feriti. Tornando al bollettino medico: la 36enne è costantemente monitorata nei parametri vitali nel centro specializzato dove è ricoverata. Le sue condizioni restano gravi con prognosi è riservata.